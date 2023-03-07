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ПВК "Вагнера" почала набирати колишніх пацієнтів психоневрологічних диспансерів, - ЗМІ

Фото: ПВК "Вагнера" почала набирати колишніх пацієнтів психоневрологічних диспансерів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для вступу на службу до ПВК "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра та нарколога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Повідомляється, що в одній із груп ПВК у соцмережах розмістили оголошення про те, що тепер для вступу на службу до "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюрограма. Інформацію про те, що на службу готові брати людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, також підтвердили рекрутери ПВК.

Один із журналістів під виглядом добровольця звернувся на гарячу лінію ПВК та повідомив, що лікувався у психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь він отримав формальну інструкцію з вимогами до новобранців із пропозицією самостійно себе за нею оцінити: "З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе".

В інструкції йдеться, що в ПВК не беруть людей, "які хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, що страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С". При цьому жодних довідок не потрібно, а після прибуття на місце серйозного медичного обстеження не проводиться - беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики.

У групі "ВКонтакте" рекрутери пояснюють різке зниження вимог до тих, хто вступає на службу тим, "щоб прибрати зайву бюрократію".

Нагадаємо, за даними ISW ПВК "Вагнера" втратила найбільш ефективні підрозділи в боях за Бахмут.

Крім того, CNN повідомляло, що країна-агресор втратила в Бахмуті вп'ятеро більше військових, ніж Україна.

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ПВК ВагнераРосійська Федерація