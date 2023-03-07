ЧВК "Вагнера" начала набирать бывших пациентов психоневрологических диспансеров, - СМИ

Сообщается, что в одной из групп ЧВК в соцсетях разместили объявление о том, что теперь для поступления на службу в "Вагнер" не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмма. Информацию том, что на службу готовы брать людей, которые проходили лечение в психоневрологическом диспансере, также подтвердили рекрутеры ЧВК.

Один из журналистов под видом добровольца обратился на горячую линию ЧВК и сообщил, что лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. В ответ он получил формальную инструкцию с требованиями к новобранцам с предложением самостоятельно себя по ней оценить: "С инструкцией ознакомься, если все нормально, ждем тебя".

В инструкции говорится, что в ЧВК не берут людей "болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С". При этом никаких справок не требуется, а по прибытию на место серьезного медицинского обследования не проводится - берут только экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики.

В группе "ВКонтакте" рекрутеры объясняют резкое снижение требований к поступающим на службу тем, "чтобы убрать лишнюю бюрократию".

Напомним, по данным ISW ЧВК "Вагнера" лишилась наиболее эффективных подразделений в боях за Бахмут.

Кроме того, CNN сообщало, что страна-агрессор потеряла в Бахмуте в пять раз больше военных, чем Украина.

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