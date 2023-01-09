ПВК "Вагнера" нарощує свою присутність у Сербії, що викликає стурбованість у США, - ЗМІ

Представники ПВК присутні в багатьох країнах світу. Мова йде про Сирію, Мадагаскар, Лівію та інші. Проте тепер "вагнерівці" посилюють свою активність у тих країнах, в яких США мають більше ділових та дипломатичних інтересів.

Місяць тому представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр "Орли". Ця організація планує інформаційно протистояти "російським лібералам", які проживають у цій країні та займаються антиросійською діяльністю. Politico зазначає, що присутність ПВК у Сербії видає зростальна напруженість на кордоні із Косово.

"Уряд США стурбований тим, наскільки ПВК Вагнера втручається у внутрішню політику суверенних країн, порушує права людини та грабує їх мінеральні багатства", - пояснив представник Білого дому.

Він додав, що США мають докази того, що жорстокі методи, які представники приватної військової компанії застосовують, лише погіршують ситуацію. Це створює можливості для екстремістів у країні.