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ПВК "Вагнера" нарощує свою присутність у Сербії, що викликає стурбованість у США, - ЗМІ

Фото: ПВК "Вагнера" нарощує свою присутність у Сербії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає стурбованість у Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представники ПВК присутні в багатьох країнах світу. Мова йде про Сирію, Мадагаскар, Лівію та інші. Проте тепер "вагнерівці" посилюють свою активність у тих країнах, в яких США мають більше ділових та дипломатичних інтересів.

Місяць тому представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр "Орли". Ця організація планує інформаційно протистояти "російським лібералам", які проживають у цій країні та займаються антиросійською діяльністю. Politico зазначає, що присутність ПВК у Сербії видає зростальна напруженість на кордоні із Косово.

"Уряд США стурбований тим, наскільки ПВК Вагнера втручається у внутрішню політику суверенних країн, порушує права людини та грабує їх мінеральні багатства", - пояснив представник Білого дому.

Він додав, що США мають докази того, що жорстокі методи, які представники приватної військової компанії застосовують, лише погіршують ситуацію. Це створює можливості для екстремістів у країні.

Нагадаємо, що приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні. Більшість з них були засуджені за політичними мотивами.

За даними видання The Hill, в Україні воюють близько 50 тисяч "вагнерівців". При цьому з них лише 10 тисяч контрактників, решта - завербовані в'язні.

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