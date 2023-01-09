RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧВК "Вагнера" наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США, - СМИ

Фото: ЧВК "Вагнера" наращивает свое присутствие в Сербии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Частная военная компания "Вагнера", участвующая в войне против Украины, наращивает свое присутствие в Сербии. Это вызывает озабоченность в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Представители ЧВК присутствуют во многих странах мира. Речь идет о Сирии, Мадагаскаре, Ливии и других. Однако теперь "вагнеровцы" усиливают свою активность в тех странах, где США имеют больше деловых и дипломатических интересов.

Месяц назад представители ЧВК открыли в Сербии организацию под названием российско-сербский центр "Орлы". Эта организация планирует информационно противостоять "российским либералам", проживающим в этой стране и занимающимся антироссийской деятельностью. Politico отмечает, что присутствие ЧВК в Сербии выдает возрастающую напряженность на границе с Косово.

"Правительство США обеспокоено тем, насколько ЧВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", - пояснил представитель Белого дома.

Он добавил, что у США есть доказательства того, что жестокие методы, которые представители частной военной компании применяют, только усугубляют ситуацию. Это создает возможности для экстремистов в стране.

Напомним, что частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

По данным издания The Hill, в Украине воюют около 50 тысяч "вагнеровцев". При этом из них всего 10 тысяч контрактников, остальные - завербованные заключенные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСербия