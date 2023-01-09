ЧВК "Вагнера" наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США, - СМИ

Представители ЧВК присутствуют во многих странах мира. Речь идет о Сирии, Мадагаскаре, Ливии и других. Однако теперь "вагнеровцы" усиливают свою активность в тех странах, где США имеют больше деловых и дипломатических интересов.

Месяц назад представители ЧВК открыли в Сербии организацию под названием российско-сербский центр "Орлы". Эта организация планирует информационно противостоять "российским либералам", проживающим в этой стране и занимающимся антироссийской деятельностью. Politico отмечает, что присутствие ЧВК в Сербии выдает возрастающую напряженность на границе с Косово.

"Правительство США обеспокоено тем, насколько ЧВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", - пояснил представитель Белого дома.

Он добавил, что у США есть доказательства того, что жестокие методы, которые представители частной военной компании применяют, только усугубляют ситуацию. Это создает возможности для экстремистов в стране.