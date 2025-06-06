ПВК "Вагнера" майже через рік після розгрому в Малі вирішила повернутися в Росію

Напад на "вагнерівців" у Малі

Нагадаємо, у липні минулого року туареги з руху CSP-PSD розмістили в інтернеті фотографії та відеоматеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" в Малі. Згідно з інформацією, бойові дії відбулися 25 і 26 липня в районі Тінзауатен, неподалік від кордону з Алжиром.

У результаті боїв було знищено та захоплено у полон десятки "вагнерівців".

Раніше в ГУР Міноборони України натякали, що повстанці завчасно отримали інформацію та все необхідне для проведення військової операції проти російських найманців ПВК "Вагнер" в Малі.

Детальніше про напад на російських найманців і про те, хто такі туареги, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, вважається, що Сили оборони України перемололи "вагнерівців" в боях за Бахмут, після цього ця ПВК перестала бути серйозним бойовим формуванням.

Як повідомляли ЗМІ, під час штурмів Бахмута ПВК "Вагнера" втратила загиблими щонайменше 19 547 бійців, з яких понад 17 тисяч були ув'язненими.

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