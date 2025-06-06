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ПВК "Вагнера" майже через рік після розгрому в Малі вирішила повернутися в Росію

Фото: ПВК "Вагнера" покидає Малі та повертається в Росію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

ПВК "Вагнера" оголосила, що виконала "основну місію" в Малі та покидає цю країну. Найманці повертаються до Росії майже через рік після того, як їх розгромили туареги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegtam-канал "Разгрузка Вагнера", повʼязаний із керівництвом "ПВК Вагнера".

"Вагнерівці" заявили, що вони 3,5 роки "пліч-о-пліч із народом Малі билися проти тероризму". 

"Ми знищили тисячі бойовиків та їхніх командирів, які роками тероризували мирне населення. Допомогли місцевим патріотам створити сильну і дисципліновану армію, здатну захистити свою землю. І виконали головне завдання - всі регіональні столиці повернулися під контроль законної влади. Місію завершено. ПВК "Вагнера" повертається додому", - ідеться в повідомленні.

Напад на "вагнерівців" у Малі

Нагадаємо, у липні минулого року туареги з руху CSP-PSD розмістили в інтернеті фотографії та відеоматеріали, що демонструють розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" в Малі. Згідно з інформацією, бойові дії відбулися 25 і 26 липня в районі Тінзауатен, неподалік від кордону з Алжиром.

У результаті боїв було знищено та захоплено у полон десятки "вагнерівців".

Раніше в ГУР Міноборони України натякали, що повстанці завчасно отримали інформацію та все необхідне для проведення військової операції проти російських найманців ПВК "Вагнер" в Малі.

Детальніше про напад на російських найманців і про те, хто такі туареги, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, вважається, що Сили оборони України перемололи "вагнерівців" в боях за Бахмут, після цього ця ПВК перестала бути серйозним бойовим формуванням.

Як повідомляли ЗМІ, під час штурмів Бахмута ПВК "Вагнера" втратила загиблими щонайменше 19 547 бійців, з яких понад 17 тисяч були ув'язненими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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