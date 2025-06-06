ЧВК "Вагнера" почти через год после разгрома в Мали решила вернуться в Россию

Нападение на "вагнеровцев" в Мали

Напомним, в июле прошлого года туареги из движения CSP-PSD разместили в интернете фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие разгромленную колонну наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. Согласно информации, боевые действия произошли 25 и 26 июля в районе Тинзауатен, недалеко от границы с Алжиром.

В результате боев были уничтожены и захвачены в плен десятки "вагнеровцев".

Ранее в ГУР Минобороны Украины намекали, что повстанцы заблаговременно получили информацию и все необходимое для проведения военной операции против российских наемников ЧВК "Вагнер" в Мали.

Подробнее о нападении на российских наемников и о том, кто такие туареги, читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, считается, что Силы обороны Украины перемололи "вагнеровцев" в боях за Бахмут, после этого эта ЧВК перестала быть серьезным боевым формированием.

Как сообщали СМИ, во время штурмов Бахмута ЧВК "Вагнера" потеряла погибшими по меньшей мере 19 547 бойцов, из которых более 17 тысяч были заключенными.

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