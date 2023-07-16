ПВК "Вагнера" у Білорусі виконує місію Кремля, - заступник координатора спецслужб Польщі

Бойовики ПВК "Вагнера" весь час у Білорусі діють згідно з вказівками та від імені російської влади.

Про це заявив статс-секретар канцелярії прем'єр-міністра, заступник координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wgospodarce .

"Влада РФ продовжуватиме експлуатувати групу "Вагнера", як вони це роблять у всьому світі. Вагнеровці де-факто виконують місії Кремля і від імені Кремля", - зазначив стаст-секретар канцелярії глави уряду.

Він також наголосив, що Польща уважно стежить за ситуацією з передислокацією ПВК "Вагнера". Відомо, що кількасот бойовиків уже прибули на територію Білорусі.

"Група "Вагнера" присутня у Білорусі. Прибули перші бійці, їх зараз може бути кілька сотень. Польські служби стежать за ситуацією, щоб дізнатися, скільки вагнерівців у результаті опиниться в Білорусі", - заявив Жарін.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого бунту ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина заявила про переміщення до Білорусі. Туди ж нібито мав прибути й сам ватажок. Протягом кількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Лише 14 липня у мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку.

Також учора, 15 липня, українські прикордонники зафіксували переміщення представників ПВК "Вагнера" на території Білорусі. Поки що йдеться про окремі групи бойовиків.