У Пужниках на Тернопільщині не виявили поховань жертв Волинської трагедії

Команда українських і польських фахівців завершила черговий етап пошуків останків загиблих під час Другої світової на території колишнього села Пужники у Тернопільській області. Місць масового поховання не виявили.
Як передає РБК-Україна, про це "Укрінформу" повідомили у Спеціалізованій установі "Волинські старожитності".
Як повідомляється, масового поховання не вдалося виявити, однак натрапили на фундамент цвинтарної каплиці.
Під час пошукових робіт фахівці продовжили обстеження території у північно-східній частині старого кладовища Пужників. Учасники експедиції за допомогою техніки заклали 36 розвідкових траншей на площі близько пів гектара.
"Нам вдалося визначити межі цвинтаря, а також виявити залишки трьох об'єктів. Попередньо вважаємо, що вдалося натрапити на фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, та господарської споруди. Також виявили кам'яну кладку, яка, можливо, є частиною дороги", - розповіли в установі.
Там зазначили, що Пужники - складне місце для пошукових робіт, адже це горбиста місцевість, яка поросла лісом і чагарниками.
За інформацією Спеціалізованої установи "Волинські старожитності", територію Пужників планують дослідити з допомогою лідар-зйомки (LiDAR - Light Detection and Ranging) - це сучасний метод сканування рельєфу землі, який допоможе у пошуку масового поховання. Однак поки триває оформлення дозволу на її проведення.
Нагадаємо, на початку серпня на Волині завершилися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька - українські та польські фахівці підняли останки жителів, які загинули в серпні 1943 року.
Раніше Польща передала Україні перелік нових місць для пошукових та ексгумаційних робіт.
Також у серпні на Волині перепоховали 55 польських жертв Волинської трагедії.
Церемонія пройшла на кладовищі колишнього села Острівки, у якому свого часу загинули мешканці. Останки знайшли під час цьогорічних ексгумацій.