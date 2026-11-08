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У Пужниках на Тернопільщині не виявили поховань жертв Волинської трагедії

14:02 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у Пужниках на Тернопільщині не виявили поховань жертв Волинської трагедії (Getty Images)

Команда українських і польських фахівців завершила черговий етап пошуків останків загиблих під час Другої світової на території колишнього села Пужники у Тернопільській області. Місць масового поховання не виявили.

Як передає РБК-Україна, про це "Укрінформу" повідомили у Спеціалізованій установі "Волинські старожитності".

Як повідомляється, масового поховання не вдалося виявити, однак натрапили на фундамент цвинтарної каплиці.

Під час пошукових робіт фахівці продовжили обстеження території у північно-східній частині старого кладовища Пужників. Учасники експедиції за допомогою техніки заклали 36 розвідкових траншей на площі близько пів гектара.

"Нам вдалося визначити межі цвинтаря, а також виявити залишки трьох об'єктів. Попередньо вважаємо, що вдалося натрапити на фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, та господарської споруди. Також виявили кам'яну кладку, яка, можливо, є частиною дороги", - розповіли в установі.

Там зазначили, що Пужники - складне місце для пошукових робіт, адже це горбиста місцевість, яка поросла лісом і чагарниками.

За інформацією Спеціалізованої установи "Волинські старожитності", територію Пужників планують дослідити з допомогою лідар-зйомки (LiDAR - Light Detection and Ranging) - це сучасний метод сканування рельєфу землі, який допоможе у пошуку масового поховання. Однак поки триває оформлення дозволу на її проведення.

Нагадаємо, на початку серпня на Волині завершилися ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька - українські та польські фахівці підняли останки жителів, які загинули в серпні 1943 року.

Раніше Польща передала Україні перелік нових місць для пошукових та ексгумаційних робіт.

Також у серпні на Волині перепоховали 55 польських жертв Волинської трагедії.

Церемонія пройшла на кладовищі колишнього села Острівки, у якому свого часу загинули мешканці. Останки знайшли під час цьогорічних ексгумацій.

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УкраїнаПольщаТернопільська областьВолинська трагедія