У Пужниках на Тернопільщині не виявили поховань жертв Волинської трагедії

Як повідомляється, масового поховання не вдалося виявити, однак натрапили на фундамент цвинтарної каплиці.

Під час пошукових робіт фахівці продовжили обстеження території у північно-східній частині старого кладовища Пужників. Учасники експедиції за допомогою техніки заклали 36 розвідкових траншей на площі близько пів гектара.

"Нам вдалося визначити межі цвинтаря, а також виявити залишки трьох об'єктів. Попередньо вважаємо, що вдалося натрапити на фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, та господарської споруди. Також виявили кам'яну кладку, яка, можливо, є частиною дороги", - розповіли в установі.

Там зазначили, що Пужники - складне місце для пошукових робіт, адже це горбиста місцевість, яка поросла лісом і чагарниками.

За інформацією Спеціалізованої установи "Волинські старожитності", територію Пужників планують дослідити з допомогою лідар-зйомки (LiDAR - Light Detection and Ranging) - це сучасний метод сканування рельєфу землі, який допоможе у пошуку масового поховання. Однак поки триває оформлення дозволу на її проведення.