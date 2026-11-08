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В Пужниках Тернопольской области не обнаружили захоронений жертв Волынской трагедии

14:02 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Пужниках Тернопольской области не обнаружили захоронений жертв Волынской трагедии (Getty Images)

Команда украинских и польских специалистов завершила очередной этап поиска останков погибших во время Второй мировой на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. Мест массового захоронения не обнаружили.

Как передает РБК-Украина, об этом "Укринформу" сообщили в Специализированном учреждении "Волынские древности".

Как сообщается, массового захоронения не удалось обнаружить, однако наткнулись на фундамент кладбищенской часовни.

В ходе поисковых работ специалисты продолжили обследование территории в северо-восточной части старого кладбища Пужников. Участники экспедиции с помощью техники заложили 36 разведочных траншей на площади около полуга.

"Нам удалось определить границы кладбища, а также обнаружить остатки трех объектов. Предварительно считаем, что удалось встретить фундамент часовни, где отпевали умерших перед захоронением, и хозяйственного сооружения. Также обнаружили каменную кладку, которая, возможно, является частью дороги", - рассказали в учреждении.

Там отметили, что Пужники - сложное место для поисковых работ, ведь это холмистая местность, поросшая лесом и кустарниками.

По информации Специализированного учреждения "Волынские древности", территорию Пужников планируют исследовать с помощью лидер-съемки (LiDAR - Light Detection and Ranging) - это современный метод сканирования рельефа земли, который поможет в поиске массового захоронения. Однако пока продолжается оформление разрешения на его проведение.

Напомним, в начале августа на Волыни завершились эксгумационные работы на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая – украинские и польские специалисты подняли останки жителей, погибших в августе 1943 года.

Ранее Польша передала Украине список новых мест для поисковых и эксгумационных работ.

Также в августе на Волыни перезахоронили 55 польских жертв Волынской трагедии.

Церемония прошла на кладбище бывшего села Островки, где в свое время погибли жители. Останки были обнаружены во время нынешних эксгумаций.

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УкраинаПольшаТернопольская областьВолынская трагедия