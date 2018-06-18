Путину и Порошенко нужно сесть за стол переговоров, - Кравчук

Первый президент Украины считает, что прямые переговоры поспособствуют завершению конфликта

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для разрешения ситуации на Донбассе и в Крыму российский и украинский президенты должны сесть за стол переговоров. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я знаю, что без влияния Запада мы не сможем решить этот вопрос (ситуацию на Донбассе, - ред.). Но Путину нужно сесть за стол переговоров, потому что их влияние на Донбассе очень большое. Надо сесть с Порошенко", - отметил Кравчук.

Он также раскритиковал нежелание Петра Порошенко проводить прямые переговоры.

"Он говорит: "Я не хочу с ним общаться", я так знаю с его разговоров. Что значит "не хочу"? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, поскольку речь идет о народах", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных.