Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных

Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко акцентировал внимание на голодании украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

В ходе разговора Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко поддержал создание координационного совета по вопросам заложников.