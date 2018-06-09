Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко обсудил с Путиным освобождение украинских политзаключенных

НовостиПолитика    09.06.2018 - 15:07
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко акцентировал внимание на голодании украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

В ходе разговора Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко поддержал создание координационного совета по вопросам заложников.

Порошенко призвал ВКУ поддержать процесс освобождения политзаключенных ООС на Донбассе намного эффективнее АТО, - Порошенко
Теги публикации: Владимир Путин, Порошенко Петр, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь