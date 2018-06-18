Путіну і Порошенку треба сісти за стіл переговорів, - Кравчук

Перший президент України вважає, що прямі переговори сприятимуть завершенню конфлікту

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що для вирішення ситуації на Донбасі та в Криму російський і український президенти мають сісти за стіл переговорів. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я знаю, що без впливу Заходу ми не зможемо вирішити це питання (ситуацію на Донбасі, - ред.). Але Путіну потрібно сісти за стіл переговорів, тому що їх вплив на Донбасі дуже великий. Треба сісти з Порошенком", - зазначив Кравчук.

Він також розкритикував небажання Петра Порошенка проводити прямі переговори.

"Він говорить: "Я не хочу з ним спілкуватися", я так знаю з його розмов. Що значить "не хочу"? Ми вибрали такого президента. А що ти хочеш, щоб ми обрали іншого? Це наше право, кого вибирати. Сідайте і домовляйтеся, оскільки мова йде про народи", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв'язнів.