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Путіну і Порошенку треба сісти за стіл переговорів, - Кравчук

НовиниПолітика    18.06.2018 - 11:16
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Перший президент України вважає, що прямі переговори сприятимуть завершенню конфлікту

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що для вирішення ситуації на Донбасі та в Криму російський і український президенти мають сісти за стіл переговорів. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я знаю, що без впливу Заходу ми не зможемо вирішити це питання (ситуацію на Донбасі, - ред.). Але Путіну потрібно сісти за стіл переговорів, тому що їх вплив на Донбасі дуже великий. Треба сісти з Порошенком", - зазначив Кравчук.

Він також розкритикував небажання Петра Порошенка проводити прямі переговори.

"Він говорить: "Я не хочу з ним спілкуватися", я так знаю з його розмов. Що значить "не хочу"? Ми вибрали такого президента. А що ти хочеш, щоб ми обрали іншого? Це наше право, кого вибирати. Сідайте і домовляйтеся, оскільки мова йде про народи", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв'язнів.

 

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Теги публікації: Володимир Путін, Порошенко Петро, Кравчук  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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