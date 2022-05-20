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Путину пока не грозит отстранение из-за войны в Украине, - CNN

Фото: Владимир Путин
Автор: Валерия Полищук

Руководителю Кремля Владимиру Путину пока не грозит отстранение из-за войны России против Украины. По мнению западной разведки, Путин укрепил свой контроль над Россией за более чем два десятилетия пребывания у власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Чиновники также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала для российских военных катастрофой, может привести к отстранению Путина от власти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Отметим, что западная разведка также считает, что любое изменение общественного мнения в России относительно войны в Украине не повлияет на решение Путина.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России ничего не поменяется, если смениться президент страны.

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