Общественное мнение не повлияет на решение Путина по поводу войны в Украине, - CNN

Любое изменение общественного мнения в России относительно войны в Украине не повлияет на решение руководителя Кремля Владимира Путина. В частности, российский президент не прекратит военное вторжение в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Путин принимает самое непосредственное участие в повседневном управлении конфликтом, по словам трех источников, знакомых с американской и западной разведкой, которые сообщили изданию, что Путин принимает непосредственное участие в принятии решений, которые в большинстве западных армий были бы зарезервированы для офицеров низшего звена.

"Он явно сам принимает решения. Похоже, он не очень-то полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете министров. Поэтому трудно представить, что народное мнение так уж сильно его колеблет", - сказал высокопоставленный сотрудник НАТО.