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Путіну поки не загрожує відсторонення через війну в Україні, - CNN

Фото: Володимир Путін
Автор: Валерія Поліщук

Керівнику Кремля Володимиру Путіну поки не загрожує відсторонення через війну Росії проти України. На думку Західної розвідки, Путін зміцнив свій контроль над Росією за більш ніж два десятиліття перебування при владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Чиновники також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала для російських військових катастрофою, може призвести до відсторонення Путіна від влади, принаймні, в короткостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що західна розвідка також вважає, що будь-яка зміна громадської думки в Росії щодо війни в Україні не вплине на рішення Путіна.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що у Росії нічого не зміниться, якщо змінитися президент країни.

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Володимир ПутінВійна в УкраїніВійна Росії проти України