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У Путина ответили Блинкену на выпад по мигрантам и Украине: "это неверная трактовка"

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Москва, Понедельник 15 ноября 2021 11:48
У Путина ответили Блинкену на выпад по мигрантам и Украине: "это неверная трактовка" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина ответили на выпад госсекретаря США Энтони Блинкена, который касался ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. По словам американского топ-чиновника, она призвана отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Хочу напомнить недавнее высказывание Путина, где он сказал однозначно, он абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к ситуации с мигрантами", - отметил он.

По ее словам, ситуацию на границе Польши и Беларуси якобы создает не Александр Лукашенко.

"Прибывают, пользуясь безвизовым режимом, мигранты, которые хотят получить убежище в Европе. Им не дают, их туда не пускают. Но сами люди, которые туда летят, они знают, что в случае с другими странами, мигрантов принимали весьма гостеприимно. Здесь возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону неверно", - добавил Песков.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что действия режима Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

Также накануне президент России Владимир Путин ответил на обвинения в причастности к наплыву мигрантов в ЕС.

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