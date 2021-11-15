ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Путіна відповіли Блінкену на випад щодо мігрантів та України: "це невірне трактування"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 15 листопада 2021 11:48
У Путіна відповіли Блінкену на випад щодо мігрантів та України: "це невірне трактування" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна відповіли на випад держсекретаря США Ентоні Блінкена, який стосувався ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. За словами американського топ-чиновника, вона покликана відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це невірне трактування ситуації з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні. Хочу нагадати недавнє висловлювання Путіна, де він сказав однозначно, він абсолютно виключив можливість будь-якої причетності Росії до ситуації з мігрантами", - зазначив він.

За її словами, ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі нібито створює не Олександр Лукашенко.

"Прибувають, користуючись безвізовим режимом, мігранти, які хочуть отримати притулок в Європі. Їм не дають, їх туди не пускають. Але самі люди, які туди летять, вони знають, що у випадку з іншими країнами, мігрантів приймали дуже гостинно. Тут покладати всю провину на Лукашенка, на білоруську сторону невірно", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

Також напередодні президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення у причетності до напливу мігрантів до ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Ентоні Блінкен
NEWS
Столтенберг пояснив, чому Україна ще не вступила в НАТО
Столтенберг пояснив, чому Україна ще не вступила в НАТО
DAILY
Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді