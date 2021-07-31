Путину нужны не Крым и Донбасс, а вся Украина, - Порошенко

"В сухом остатке статья формулирует территориальные претензии России к Украине, и именно это в ней главное. "Наши исторические территории", "территориальные подарки", "ограбленная Россия", "живущие там близкие для нас люди", "условный характер" границ на постсоветском пространстве - вот ключевые слова этого "исследования", если отбросить всю словесную шелуху. Путин вспоминает идею своего политического отца Собчака о возвращении бывших союзных республик к границам 1922 года, с которыми они вошли в состав Союза", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, ключевые слова статьи демонстрируют непризнание Россией украинских границ, пренебрежение нормами международного права. Они готовят общественное мнение и вооруженные силы к продолжению агрессии против Украины, убежден Порошенко.

"Тезис же об "одном народе" демонстрирует, что Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, потому что отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Его видение Украины - Малороссийский федеральный округ как часть единого авторитарного пространства. В таком варианте полной и безоговорочной капитуляции он, возможно, и готов поддержать нашу территориальную целостность - так легче проглотить, чем частями", - добавил Порошенко.

Порошенко убежден: украинская нация уже давно самоидентифицировалось, поэтому утверждение, будто украинцы и русские - "один народ" - абсолютно беспочвенны. Лидер "ЕС" также отметил, что российский президент в своей статье не предложил ни одного нового тезиса, он повторил все традиционные российские фейки.

"Украина выбрала свой путь развития - членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. По НАТО - соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. Российская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди украинцев", - отметил Порошенко.