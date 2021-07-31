Путіну потрібні не Крим і Донбас, а вся Україна, - Порошенко

Стаття Володимир Путіна з тезою, що українці та росіяни "один народ" має єдину мету - публічно оголосити претензії Росії на територію України.
Про це заявив п’ятий президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко для Gazeta Wyborcza.
"В сухому залишку стаття формулює територіальні претензії Росії до України, і саме це в ній головне. "Наши исторические территории", "территориальные подарки", "ограбленная Россия", "живущие там близкие для нас люди", "условный характер" кордонів на пострадянському просторі - ось ключові слова цього "дослідження", коли відсіяти усю словесну полову. Путін згадує ідею свого політичного батька Собчака про повернення колишніх союзних республік до кордонів 1922 року, з якими вони увійшли до складу Союзу", - наголосив Порошенко.
На його думку, ключові слова статті демонструють невизнання Росією українських кордонів, нехтування нормами міжнародного права. Вони готують громадську думку і збройні сили до продовження агресії проти України, переконаний Порошенко.
"Теза ж про "один народ" демонструє, що Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Його візія України - Малоросійський федеральний округ як частина єдиного авторитарного простору. В такому варіанті повної і беззастережної капітуляції він, можливо, й готовий підтримати нашу територіальну цілісність - так проковтнути легше, ніж частинами", - додав Порошенко.
Порошенко переконаний: українська нація вже давно самоідентифікувалася, тому твердження, нібито українці та росіяни "один народ" - абсолютно безпідставні. Лідер "ЄС" також зазначив, що російський президент у своїй статті не запропонував жодної нової тези, він повторив всі традиційні російські фейки.
"Україна обрала свій шлях розвитку - членство в ЄС і НАТО. Соціологічні опитування показують, що на референдумі за вступ до ЄС готові проголосувати три чверті тих, хто планує взяти в ньому участь. За НАТО - відповідно дві третини українців, які ладні брати участь у референдумі. Російська агресія, до речі, істотно посилила підтримку євроатлантичного курсу серед українців", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю, в якій наголосив на спільному історичному минулому України та Росії.