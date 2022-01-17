Путину нельзя разрешить возродить Советский Союз, - сенатор США

"Он пытается восстановить то, что имел раньше. Этого нельзя допустить", - сказал сенатор.

По его словам, Путин пытается поделить Альянс, "ослабить его".

"Он (Путин - ред.) пытается разделить НАТО и ослабить его. Нам нужен сильный Альянс не только для противостояния России, но и против Китая", - отметил Ромни.

В свою очередь американский сенатор отметил необходимость блокирования газопровода "Северный поток-2" в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины.

"Мы должны дать ему понять, что газопровод" Северный поток-2 " не будет работать. У него не будет этого богатства, если он предпримет любые действия для свержения правительства в Украине - его закроют", - заключил Ромни.