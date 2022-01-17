Путіну не можна дозволити відтворити Радянський Союз, - сенатор США

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", - сказав сенатор.

За його словами, Путін намагається поділити Альянс, "послабити його".

"Він (Путін - ред.) намагається розділити НАТО - послабити його. Нам потрібний сильний Альянс не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", - зазначив Ромні.

Своєю чергою американський сенатор наголосив на необхідності блокування газопроводу "Північний потік-2" у разі подальшої агресії РФ проти України.

"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме. У нього не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні - його закриють", - резюмував Ромні.