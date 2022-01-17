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Путину нельзя разрешить возродить Советский Союз, - сенатор США

Новина українською →
США, Понедельник 17 января 2022 11:22
Путину нельзя разрешить возродить Советский Союз, - сенатор США Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Американский сенатор Митт Ромни заявил, что Соединенные Штаты и другие западные страны должны помешать президенту РФ Владимиру Путину возродить Советский Союз в той или иной форме. Он также обвинил российского лидера в намерениях ослабить НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Он пытается восстановить то, что имел раньше. Этого нельзя допустить", - сказал сенатор.

По его словам, Путин пытается поделить Альянс, "ослабить его".

"Он (Путин - ред.) пытается разделить НАТО и ослабить его. Нам нужен сильный Альянс не только для противостояния России, но и против Китая", - отметил Ромни.

В свою очередь американский сенатор отметил необходимость блокирования газопровода "Северный поток-2" в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины.

"Мы должны дать ему понять, что газопровод" Северный поток-2 " не будет работать. У него не будет этого богатства, если он предпримет любые действия для свержения правительства в Украине - его закроют", - заключил Ромни.

Напомним, ранее в США уже заявляли, о цели Путина - возродить Советский Союз. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен назвал планы российского лидера неприемлемыми.

Добавим, ранее Александр Лукашенко заявил о планах создать с Путиным новый "Советский Союз".

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Владимир Путин НАТО Соединенные Штаты Америки Украина
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