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Путіну не можна дозволити відтворити Радянський Союз, - сенатор США

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США, Понеділок 17 січня 2022 11:22
Путіну не можна дозволити відтворити Радянський Союз, - сенатор США Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Американський сенатор Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають завадити президентові РФ Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Він також звинуватив російського лідера у намірах послабити НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", - сказав сенатор.

За його словами, Путін намагається поділити Альянс, "послабити його".

"Він (Путін - ред.) намагається розділити НАТО - послабити його. Нам потрібний сильний Альянс не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", - зазначив Ромні.

Своєю чергою американський сенатор наголосив на необхідності блокування газопроводу "Північний потік-2" у разі подальшої агресії РФ проти України.

"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме. У нього не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні - його закриють", - резюмував Ромні.

Нагадаємо, раніше у США вже заявляли, про ціль Путіна - відновити Радянський Союз. Тоді Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав плани російського лідера неприйнятними.

Додамо, раніше Олександр Лукашенко заявив про плани створити з Путіним новий "Радянський Союз".

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Володимир Путін НАТО Сполучені Штати Америки Україна
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