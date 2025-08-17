"Путіну не можна довіряти": Північна Європа та Балтія застерегли від угоди з Росією

"Для досягнення справедливого і тривалого миру наступний крок має бути зроблений разом з Україною. Тільки Україна може приймати рішення щодо свого майбутнього. Ніяких рішень щодо України без України, і ніяких рішень щодо Європи без Європи", - йдеться у заяві лідерів восьми держав.

На їх думку, досвід показує, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти. Адже саме Росія несе відповідальність за припинення своїх грубих порушень міжнародного права.

"Мирна угода потребує твердих і конкретних зобов'язань трансатлантичних партнерів щодо захисту України від будь-якої агресії в майбутньому. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з іншими країнами", - наголошують лідери "Нордично-Балтійської вісімки".

Окремим рядком у заяві стоїть вимога, щоб РФ "негайно повернула дітей, викрадених з окупованих територій, а також військовополонених і цивільних ув'язнених".

"Ми продовжимо озброювати Україну і посилювати оборону Європи, щоб стримати подальшу російську агресію. Доки Росія продовжує вбивати, ми продовжимо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії", - запевнили автори заяви.

Нагадаємо, Нордично-Балтійська вісімка - формат регіонального співробітництва, який включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.