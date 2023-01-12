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Путіну, можливо, самому доведеться командувати своїми військами, - посол

Фото: посол України у Британії Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо призначення начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ в Україні також стане неуспішним для окупантів, російському диктатору Володимиру Путіну, можливо, самому доведеться командувати своїми військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Великій Британії Вадима Пристайко у коментарі Sky News.

Пристайко також прокоментував ситуацію у Соледарі Донецької області.

Він зазначив, що Соледар - це важливе місто, але воно не величезне. Українці продовжують боротися за нього, при цьому росіяни зазнають сотень втрат у Соледарі та сусідньому Бахмуті.

За його словами, "від Соледару залишилося небагато", але росіянам потрібно показати якусь перемогу Путіну.

"Побачимо, як воно піде, але я розумію, що вони намагаються подарувати своєму керівнику хоч щось, що вони здобули", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Соледар повністю зруйнований. За його словами, насправді питання полягає в тому, "скільки українських життів ми маємо врятувати" у маленькому місті.

Нагадаємо, Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нове призначення свідчить про те, що Росія підвищує ставки у війні.

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Володимир ПутінВеликобританіяДонецька областьВадим ПристайкоВалерий Герасимов