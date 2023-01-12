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Путину, может быть, самому придется командовать своими войсками, - посол

Фото: посол Украины в Британии Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Если назначение начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине также станет неуспешным для оккупантов, российскому диктатору Владимиру Путину, возможно, самому придется командовать своими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в комментарии Sky News.

Пристайко также прокомментировал ситуацию в Соледаре Донецкой области.

Он отметил, что Соледар - это важный город, но он не огромный. Украинцы продолжают бороться за него, при этом россияне несут сотни потерь в Соледаре и соседнем Бахмуте.

По его словам, "от Соледара осталось немного", но россиянам нужно показать какую-то победу Путину.

"Увидим, как оно пойдет, но я понимаю, что они пытаются подарить своему руководителю хоть что-нибудь, что они достигли", - сказал он.

Пристайко отметил, что Соледар полностью разрушен. По его словам, на самом деле вопрос состоит в том, "сколько украинских жизней мы должны спасти" в маленьком городе.

Напомним, Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое назначение свидетельствует о том, что Россия повышает ставки в войне.

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Владимир ПутинВеликобританияДонецкая областьВадим ПристайкоВалерий Герасимов