Путину не хватило денег на разгон облаков. В Литве высмеяли отмену авиашоу в Москве

В Москве 9 мая прошел традиционный военный парад Победы, однако запланированный пролет авиации над главной площадью России отменили якобы из-за погоды. В Литве допустили, что у Владимира Путина не хватило денег для разгона облаков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
"Сегодня небо в Москве было пасмурным. Судя по всему, у Путина нет денег, чтобы купить химикаты и расчистить небо", - написал он в своем Twitter.
Министр также раскритиковал речь Путина на параде. Анушаускас отметил, что глава Кремля без эмоций "нес старую пургу".
"Ничто не сравнится со вчерашним выступлением (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского об окончании Второй мировой войны", добавил Анушаускас.
Напомним, в свой речи на параде в Москве Путин упомянул так называемую "спецоперацию" в Украине. Глава Кремля также обратился к российским военным.
Отметим, в Офисе президента Украины отреагировали на речь Путина, отметив болезненные имперские амбиции России.
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