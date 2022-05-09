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Путину не хватило денег на разгон облаков. В Литве высмеяли отмену авиашоу в Москве

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Москве 9 мая прошел традиционный военный парад Победы, однако запланированный пролет авиации над главной площадью России отменили якобы из-за погоды. В Литве допустили, что у Владимира Путина не хватило денег для разгона облаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Сегодня небо в Москве было пасмурным. Судя по всему, у Путина нет денег, чтобы купить химикаты и расчистить небо", - написал он в своем Twitter.

Министр также раскритиковал речь Путина на параде. Анушаускас отметил, что глава Кремля без эмоций "нес старую пургу".

"Ничто не сравнится со вчерашним выступлением (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского об окончании Второй мировой войны", добавил Анушаускас.

Напомним, в свой речи на параде в Москве Путин упомянул так называемую "спецоперацию" в Украине. Глава Кремля также обратился к российским военным.

Отметим, в Офисе президента Украины отреагировали на речь Путина, отметив болезненные имперские амбиции России.

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ЛитваВладимир ПутинПарад в Москве9 МаяВойна России против Украины