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Путіну не вистачило грошей на розгін хмар. У Литві висміяли скасування авіашоу в Москві

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Москві 9 травня пройшов традиційний військовий парад перемоги, проте запланований проліт авіації над головною площею Росії скасували нібито через погоду. У Литві допустили, що у Володимира Путіна не вистачило грошей для розгону хмар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Сьогодні небо в Москві було похмурим. Судячи з усього, У Путіна немає грошей, щоб купити хімікати і розчистити небо", - написав він у своєму Twitter.

Міністр також розкритикував промову Путіна на параді. Анушаускас зазначив, що глава Кремля без емоцій "ніс стару пургу".

"Ніщо не зрівняється з вчорашнім виступом (президента України Володимира - ред.) Зеленського про закінчення Другої світової війни", додав Анушаускас.

Нагадаємо, у своїй промові на параді в Москві Путін згадав так звану "спецоперацію" в Україні. Глава Кремля також звернувся до російських військових.

Відзначити, в офісі президента України відреагували на промову Путіна, зазначивши болючі імперські амбіції Росії.

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ЛитваВолодимир ПутінПарад у Москві9 МаяВійна Росії проти України