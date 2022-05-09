Путіну не вистачило грошей на розгін хмар. У Литві висміяли скасування авіашоу в Москві

У Москві 9 травня пройшов традиційний військовий парад перемоги, проте запланований проліт авіації над головною площею Росії скасували нібито через погоду. У Литві допустили, що у Володимира Путіна не вистачило грошей для розгону хмар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра національної оборони Литви Арвідаса Анушаускаса .

"Сьогодні небо в Москві було похмурим. Судячи з усього, У Путіна немає грошей, щоб купити хімікати і розчистити небо", - написав він у своєму Twitter.

Міністр також розкритикував промову Путіна на параді. Анушаускас зазначив, що глава Кремля без емоцій "ніс стару пургу".

"Ніщо не зрівняється з вчорашнім виступом (президента України Володимира - ред.) Зеленського про закінчення Другої світової війни", додав Анушаускас.