Путіну на два роки заборонили відвідувати Олімпійські ігри та чемпіонати світу

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президенту Росії Володимиру Путіну заборонили відвідувати Олімпійські ігри та різноманітні чемпіонати світу. Заборона триватиме до кінця 2022 року.

Про це йдеться у вирішенні Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні.

У четвер CAS опублікував рішення, згідно з яким російські спортсмени не зможуть виступати під прапором Росії на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу до грудня 2022 року.

У цьому ж рішенні наведено список чиновників і посадових осіб з Росії, яким заборонено відвідування Ігор і чемпіонатів світу в цей же строк. Серед них президент Росії, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та міністри, депутати обох палат російського парламенту, керівники та заступники голів федеральних агенств, включаючи центр спортивної підготовки, члени адміністрації президента і Слідчого комітету РФ.

Вчора повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення по справі між Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Росію позбавили права участі у міжнародних змаганнях на 2 роки.

Протягом цього часу російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором на чемпіонатах світу (зокрема, з футболу 2022 року в Катарі) і Олімпійських іграх (Токіо в 2021 році і в Пекіні в 2022 році). Виступати атлети з Росії зможуть тільки в нейтральному статусі.

Також РФ заборонено претендувати на проведення у себе міжнародних турнірів. Проте вже заплановані змагання можуть не скасовувати, якщо немає можливості їх перенести. Це не торкнеться футбольного Євро-2020.