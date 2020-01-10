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WADA подало в спортивный арбитраж иск против России

Новости » Общество     10.01.2020 - 05:24
WADA подало в спортивный арбитраж иск против России
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Спортивный арбитражный суд должен начать рассмотрение иска против РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с официальным запросом на начало рассмотрения иска против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление WADA.

Как сообщили в WADA, запрос в спортивный арбитраж был подан согласно специальных положений, которые применяются к арбитражной процедуре, в соответствии с кодексом CAS.

"WADA подтверждает, что сегодня подало официальный запрос на арбитраж в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, для решения спора, связанного с делом о несоблюдении требований со стороны РУСАДА", - говорится в заявлении агентства.

Напомним, ранее WADA отстранило Российскую Федерацию от участия в крупных международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Запрет продлится четыре года. В частности, Россия была отстранена от двух следующих Олимпийских игр.

Также РБК-Украина писало, что WADA отстранит от участия в Олимпийских играх 145 российских спортсменов. Каждый российский спортсмен будет допускаться к соревнованиям индивидуально, финальное слово будет выносить Спортивный арбитражный суд.

Кроме того, в связи с решением WADA, Россия не сможет побороться за право проведения Олимпийских игр-2032, а в течение четырех лет - любого другого крупного спортивного события.

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Новости Украины Российская ФедерацияискWADA
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