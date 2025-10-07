ua en ru
Путіну довіряють все менше? Розвідка заявила про рекорд у РФ за кількістю зрадників

Вівторок 07 жовтня 2025 12:16
UA EN RU
Путіну довіряють все менше? Розвідка заявила про рекорд у РФ за кількістю зрадників Фото: суди РФ щодня виносять по кілька вироків по держзраді (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У РФ черговий антирекорд - за перше півріччя цього року суди винесли понад 200 вироків у справах про державну зраду, шпигунство та таємне співробітництво з іншими державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України в Telegram.

Згідно з даними розвідки, за перші шість місяців 2025 року російські суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційне співробітництво з іноземними державами.

Відомо, що переважна більшість засуджених проходять саме по статті про державну зраду.

У розвідці підрахували, що в середньому російські суди щодня виносили майже два вироки.

В результаті понад двохсот осіб у РФ отримали реальні строки ув’язнення згідно з вищезазначеними злочинами.

Держзрада в РФ дійшла до рекордних показників

"Це рекордний показник за всю сучасну історію РФ", - кажуть у Службі зовнішньої розвідки.

Для порівняння: за весь 2023 рік було засуджено 167 осіб, а за перше півріччя 2024-го - 143 особи. Від початку повномасштабної війни проти України за цими статтями вже засуджено 774 людини.

Зберігається також високий рівень секретності по цих справах: з 2023 року російські суди приховують імена близько 60 % фігурантів, позначаючи справи міткою "інформація прихована".

Дані з окупованих територій у загальну статистику не включені.

Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року кількість засуджених за держзраду та шпигунство перевищить 500 осіб, а за справами про тероризм - близько 1500.

Колаборанти в окупації втрачають довіру

Розвідка повідомляє також про зміну настроїв серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

"Дедалі більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки. Зростання кількості вироків за "держзраду" всередині самої РФ лише підсилює страх і недовіру навіть серед тих, хто раніше співпрацював із окупаційними структурами", - йдеться в пресслужбі розвідки.

Нагадаємо, першу з початку війни справу про держзраду в РФ завели в березні 2022 року. Тоді житель Хабаровська нібито намагався продати секретну інформацію Україні.

Водночас РФ продовжує активно посилати своїх шпигунів до країн Європи. Наприклад у Нідерландах нещодавно поліція затримала двох неповнолітніх, яких завербував російський хакер.

Тоді поліція Нідерландів заявила, що Росія активно використовує "одноразових агентів", яких вербують анонімно через соцмережі.

Російська Федерація Суд Держзрада
