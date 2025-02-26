Путіну доведеться піти на поступки на переговорах для завершення війни, - Трамп

Трампа запитали, чи доведеться російському диктатору Володимиру Путіну йти на поступки під час переговорів про завершення вторгнення Росії в Україну.

"Так, доведеться. Йому доведеться це зробити", - відповів Трамп.

Також американський президент висловив своє ставлення до лідера Кремля. Він назвав Путіна "дуже розумною, але дуже хитрою людиною". І вкотре додав, що Путін не мав наміру завершувати війну, поки він не повернувся до Білого дому.

"Якби я не переміг на виборах, він би продовжив наступ на Україну. Згодом загинуло б багато людей", - заявив Трамп.

Коли пізніше Трампа запитали, які саме поступки має зробити Путін на мирних переговорах, він перевів тему на Україну і НАТО.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україні слід забути про вступ до НАТО. Адже, ймовірно, саме через бажання країни стати членом Альянсу російський диктатор Володимир Путін вирішив почати війну.

"Я зараз не буду про це говорити. Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - сказав Трамп.