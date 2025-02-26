Путину придется пойти на уступки на переговорах для завершения войны, - Трамп

Трампа спросили, придется ли российскому диктатору Владимиру Путину идти на уступки во время переговоров о завершении вторжения России в Украину.

"Да, придется. Ему придется это сделать", - ответил Трамп.

Также американский президент выразил свое отношение к лидеру Кремля. Он назвал Путина "очень умным, но очень хитрым человеком". И в очередной раз добавил, что Путин не собирался завершать войну, пока он не вернулся в Белый дом.

"Если бы я не победил на выборах, он бы продолжил наступление на Украину. Впоследствии погибло бы много людей", - заявил Трамп.

Когда позже Трампа спросили, какие именно уступки должен сделать Путин на мирных переговорах, он перевел тему на Украину и НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Трамп заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО. Ведь, вероятно, именно из-за желания страны стать членом Альянса российский диктатор Владимир Путин решил начать войну.

"Я сейчас не буду об этом говорить. Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - сказал Трамп.