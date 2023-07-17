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У Путіна звинуватили Україну в атаці на Кримський міст і пригрозили "відповіддю"

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявили, що "відповіддю" на нібито атаку на Кримський міст стане досягнення всіх цілей так званої "спеціальної військової операції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

"Ми знаємо причини і тих, хто стоїть за цим "терористичним актом". Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів та роботи", - сказав він.

При цьому Пєсков заявив, що наразі про "якісь інші заходи" розмова не велася.

"Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнення всіх цілей "спеціальної військової операції", яка триватиме", - додав речник Путіна.

Атака на Кримський міст

Сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Попередньо один проліт мосту у бік Тамані був зруйнований, ще один у напрямку Керчі - пошкоджений. Росіяни перекрили автомобільні та залізничні колії.

Джерела РБК-Україна повідомили, що міст атакували надводними дронами, це була спецоперація СБУ та Військово-морських сил ЗСУ.

Після цього в СБУ нагадали, що Кримський міст - це це один із транспортних коридорів військових поставок для росіян, а традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

При цьому в Росії назвали інцидент терактом.

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