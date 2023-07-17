У Путина обвинили Украину в атаке на Крымский мост и пригрозили "ответом"

"Мы знаем причины и тех, кто стоит за этим "террористическим актом". Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер и работы", - сказал он.

При этом Песков заявил, что на данный момент о "каких-то иных мерах" разговор не велся.

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей "специальной военной операции", которая будет продолжаться", - добавил пресс-секретарь Путина.

Атака на Крымский мост

Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Предварительно, один пролет моста в сторону Тамани был разрушен, еще один в направлении Керчи - поврежден. Россияне перекрыли автомобильные и железнодорожные пути.

Источники РБК-Украина сообщили, что мост атаковали надводными дронами, это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил ВСУ.

После этого в СБУ напомнили, что Крымский мост - это один из транспортных коридоров военных поставок для россиян, а традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

При этом в России назвали инцидент терактом.

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