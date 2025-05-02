Для Путіна зупинити війну - питання фізичного виживання, - експерт

"Дивіться, ну не може він (Путін - ред.) зупинити війну з різних причин. Тому що це питання його фізичного виживання. Давайте так, припустимо він зупиняється. Все одно в російській економіці катастрофа. А куди дівати тих людей, які ти накачав пропагандою? І так далі..Ну це неможливо буде зробити", - заявив Загородній.

Експерт додав, що російський диктатор "гратиметься" до кінця. Навіть, якщо Російська Федерація (РФ) розвалюватиметься - Путін й надалі думатиме, що здатний викрутись.