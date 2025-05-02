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Для Путина остановить войну - вопрос физического выживания, - эксперт

Фото: Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Российский диктатор Владимир Путин не может остановить войну против Украины из-за того, что это вопрос его физического выживания.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политтехнолог Тарас Загородний.

"Смотрите, ну не может он (Путин - ред.) остановить войну по разным причинам. Потому что это вопрос его физического выживания. Давайте так, допустим он останавливается. Все равно в российской экономике катастрофа. А куда девать тех людей, которые ты накачал пропагандой? И так далее...Ну это невозможно будет сделать", - заявил Загородний.

Эксперт добавил, что российский диктатор будет "играть" до конца. Даже если Российская Федерация (РФ) будет разваливаться - Путин и в дальнейшем будет думать, что способен выкрутиться.

 

Попытки Вашингтона завершить войну

В течение последних месяцев Соединенные Штаты Америки (США) провели ряд отдельных встреч с представителями России и Украины с целью урегулирования войны. Во время переговоров с Киевом Вашингтон предложил украинской стороне введение полного прекращения огня. Украина, в свою очередь, поддержала это, но в Кремле начали ныть и выдвигать собственные условия.

После этого Россия инициировала ряд "перемирий", которые продолжала нарушать. Например, 28 апреля диктатор Путин объявил о временном "перемирии" с 8 по 11 мая, аргументируя это "гуманитарными причинами". По словам главы Министерства (МИД) Андрея Сибиги, российские "перемирия" являются новой гибридной тактикой Кремля.

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