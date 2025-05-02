Для Путина остановить войну - вопрос физического выживания, - эксперт

"Смотрите, ну не может он (Путин - ред.) остановить войну по разным причинам. Потому что это вопрос его физического выживания. Давайте так, допустим он останавливается. Все равно в российской экономике катастрофа. А куда девать тех людей, которые ты накачал пропагандой? И так далее...Ну это невозможно будет сделать", - заявил Загородний.

Эксперт добавил, что российский диктатор будет "играть" до конца. Даже если Российская Федерация (РФ) будет разваливаться - Путин и в дальнейшем будет думать, что способен выкрутиться.