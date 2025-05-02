Для Путіна зупинити війну - питання фізичного виживання, - експерт
Російський диктатор Володимир Путін не може зупинити війну проти України через те, що це питання його фізичного виживання.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політтехнолог Тарас Загородній.
"Дивіться, ну не може він (Путін - ред.) зупинити війну з різних причин. Тому що це питання його фізичного виживання. Давайте так, припустимо він зупиняється. Все одно в російській економіці катастрофа. А куди дівати тих людей, які ти накачав пропагандою? І так далі..Ну це неможливо буде зробити", - заявив Загородній.
Експерт додав, що російський диктатор "гратиметься" до кінця. Навіть, якщо Російська Федерація (РФ) розвалюватиметься - Путін й надалі думатиме, що здатний викрутись.
Спроби Вашингтона завершити війну
Протягом останніх місяців Сполучені Штати Америки (США) провели низку окремих зустрічей з представниками Росії та України з метою врегулювання війни. Під час переговорів з Києвом Вашингтон запропонував українській стороні введення повного припинення вогню. Україна, своєю чергою, підтримала це, але в Кремлі почали скиглити й висувати власні умови.
Після цього Росія ініціювала низку "перемир'їв", які продовжувала порушувати. Наприклад, 28 квітня диктатор Путін оголосив про тимчасове "перемир’я" з 8 до 11 травня, аргументуючи це "гуманітарними причинами". За словами голови Міністерства (МЗС) Андрія Сибіги, російські "перемир'я" є новою гібридною тактикою Кремля.
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