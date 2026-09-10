У Путіна зробили заяву щодо інциденту з літаком Зеленського у Молдові

За його словами, Україна нібито продовжує вдаватися до різноманітних провокацій, намагаючись "втягнути своїх західних кураторів у війну".

"Що стосується ефемерної загрози для літака, то її не існувало. Це визнали самі українці", - заявив Пєсков.

Інцидент із літаком Зеленського

Нагадаємо, про інцидент із літаком Зеленського на шляху до Норвегії повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Він заявив, що літак українського президента "ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови".

Зазначимо, в уряді Молдови підтвердили, що виліт Зеленського з їхньої країни до Норвегії 8 вересня відбувся із затримкою через російський дрон в повітряному просторі країни.

Дозвіл на виліт надали після того, як стало відомо, що російський дрон упав і вибухнув поблизу села Старі Михайлени в Ришканському районі. Місце падіння знаходилося приблизно за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева.