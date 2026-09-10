У Путина сделали заявление по инциденту с самолетом Зеленского в Молдове

По его словам, Украина якобы продолжает прибегать к различным провокациям, пытаясь "втянуть своих западных кураторов в войну".

"Что касается эфемерной угрозы для самолета, то ее не было. Это признали сами украинцы", - заявил Песков.

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, об инциденте с самолетом Зеленского на пути в Норвегию сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он заявил, что самолет украинского президента "чуть не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы".

Отметим, что в правительстве Молдовы подтвердили, что вылет Зеленского из их страны в Норвегию 8 сентября произошел с задержкой из-за российского дрона в воздушном пространстве страны.

Разрешение на вылет было предоставлено после того, как стало известно, что российский дрон упал и взорвался вблизи села Старые Михайлены в Рышканском районе. Место падения находилось примерно в 160 км от международного аэропорта Кишинева.