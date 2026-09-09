Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови, - прем'єр Норвегії
Літак президента України Володимира Зеленського опинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в коментарі NRK.
Очільник норвезького уряду розповів про небезпеку, з якою зіткнувся український президент на шляху до Осло.
"Його літак ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови. Така реальність, з якою він зіткнувся", - наголосив Стьоре.
Поїздка глави держави до Осло розпочалася з участі в офіційних жалобних заходах. Володимир Зеленський був присутній на церемонії похорону короля Норвегії Харальда.
Зазначимо, в Осло відбулася зустріч президента України з Йонасом Гаром Стере. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема забезпечення ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.
Окрему увагу приділили енергетичним потребам України. Минулої зими Норвегія вже надала Києву значну допомогу в енергетичній сфері.
Цього разу обговорювались актуальні потреби України та можливості Норвегії продовжити підтримку напередодні нового опалювального сезону.
РБК-Україна також писало, що уряд Норвегії нещодавно анонсував новий масштабний пакет підтримки України на 2027 рік, який за обсягом буде співставним із допомогою цього року.