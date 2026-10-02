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4 пропозиції перемир'я, 20 олігархів - на санкції та 300 ракет до Patriot: головні заяви Сибіги

10:36 02.10.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Гамерська aimg Мілан Лєліч
4 пропозиції перемир'я, 20 олігархів - на санкції та 300 ракет до Patriot: головні заяви Сибіги Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україна на тлі нових загроз веде переговори про постачання критично важливих 20-мм боєприпасів та розраховує на мінімум 300 інтерсепторів для ППО цієї зими. Також розом з партнерами обговорюються 4 ідеї щодо перемир'я та нові санкції проти російських олігархів.

Про це розповів очільник МЗС Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Євроінтеграція та відносини з Угорщиною

Діалог з Будапештом: Відбулися контакти з Анітою Орбан (міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини). Угорська сторона розглядатиме свою участь у Карпатській ініціативі в майбутньому. Також успішно проведено черговий раунд українсько-угорських консультацій.

Законодавчі ініціативи: Підготовлено драфт закону щодо національних меншин (зі змінами законодавства щодо освіти для всіх меншин в Україні), який можуть розглянути на спеціальній сесії Верховної Ради спільно з європейським масивом законодавства.

Обороноздатність і підтримка партнерів

Забезпечення боєприпасами: Проведено масштабну роботу щодо 20-мм калібру спільно з президентом та міністром оборони. Досягнуто домовленостей із партнерами, зокрема з Іспанією, Бельгією та Польщею, яка вже розпочала процес передачі необхідних боєприпасів.

Потреби у ППО та ракетах: Мінімальна потреба Сил оборони в інтерсепторах (ракетах для Patriot) на цей зимовий період становить 300 одиниць, виходячи з розрахунків виробництва балістики Росією (120-140 ракет на місяць при 600 на складах).

4 пропозиції перемир'я, 20 олігархів - на санкції та 300 ракет до Patriot: головні заяви Сибіги
Фото: Сибіга зробив заяву про російську балістику (інфографіка РБК-Україна)

"Ми зараз просимо партнерів замовляти інтерсептори-дрони з реактивним двигуном. Наші приватні виробники готові масштабуватися за умови надходження вчасно коштів. Ми над цим зараз працюємо. Один з варіантів - замовлення напряму у них, їхньої продукції. Я тут достатньо оптимістичний", - зазначив Сибіга.

Санкції

Асиметрична відповідь на вилучення олігархів: У відповідь на вилучення двох російських олігархів Україна підготувала список із понад 20 осіб для внесення до санкційних списків, а також працює над санкціонуванням Усманова і Фрідмана у національних юрисдикціях (Канада, Британія, Японія, Австралія).

"Ви вилучили двох олігархів, а ми внесемо додатково двадцять. Ми підготували список, понад двадцять російських олігархів. І також знову будемо цих двох повертати. Це наш підхід тепер. І ми зараз на стадії вже формалізації. 20 - президент це вже схвалив", - розповів Сибіга.

Мирний трек і переговори

Чорноморське та енергетичне перемир'я: Існують чотири пропозиції (найширша — від Індії, а також від Туреччини, Єгипту та США). Україна готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я (повна зупинка ударів по енергетиці та портовій інфраструктурі) лише в поєднанні. Також розглядається можливість перемир'я за результатами зустрічі президентів або безумовного по лінії зіткнення.

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка - пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль. Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі.
Що стосується енергетики - це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", - наголосив Сибіга.

Сибіга також пояснив, що є ще дві пропозиції (Туреччина та Єгипет), вони схожі за змістом. Це зерно - продовольче перемирʼя у Чорному морі. Четверта пропозиція (США) - енергетичне перемир'я, воно було обговорено під час зустрічі президентів Зеленський-Трамп.

Візит американських переговорників: Візит Кушнера і Віткоффа дав можливість надати розширені брифи від українських військових про реальну ситуацію, обговорити двосторонні питання (ракети, ліцензія, Starlink) та домовитися про зустріч президента Зеленського з президентом Трампом у Нью-Йорку задля відновлення тристороннього формату перемовин.

Інші питання

Безпекова ситуація в Європі: Російські диверсії та саботаж на території європейських країн є актами війни, оскільки у Росії існують чіткі розроблені плани з таргетом нападу на європейські країни.

"Як би себе Європа не заспокоювала, вона вже перебуває у війні з Росією. Росія так вважає. І ці операції, які проводяться на території європейських країн, це вже не гібридні операції. Це вже акти саботажу, диверсій", - заявив Сибіга.

Південна Корея: Ситуацію названо дипломатичним непорозумінням, триває щоденний контакт із корейським міністром для якнайшвидшого вичерпання ситуації.

Фінансування та бюджет: Опрацьовуються різні варіанти покриття дефіциту бюджету наступного року (фронт-лоудінг кредиту, заморожені активи, розширення 90-мільярдного кредиту поза межі Європи, двосторонні пільгові кредити) та прийняття європейського законодавства.

"Я вважаю, що ми повинні встановити рекорд по прийняттю європейського законодавства, тому що значні кошти теж сидять в цих законах. Тому будемо активно працювати з Верховною Радою. Фізично просто складно зараз підготувати ці всі законопроекти, але уряд робить максимально все, щоб це відбулося", - заявив Сибіга.

Читайте також: Туреччина та ООН готують переговори між Україною та РФ щодо перемир'я в Чорному морі, - ЗМІ

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Андрій Сибіга Перемир'я Росії та України
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