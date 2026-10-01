Уряд Індії "рішуче не рекомендував" своїм громадянам їздити до Росії для вступу до російської армії, попереджаючи про "смертельну небезпеку", з якою вони там зіткнуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hindu .

Таке попередження пролунало після того, як посольство Індії в Москві почало виявляти зростання кількості індійських емігрантів, яких вербують на війну РФ проти України.

Міністерство закордонних справ заявило, що продовжує отримувати повідомлення про індійців, які вступають до російської армії, незважаючи на численні звернення та попередження.

Уряд протягом останніх двох років неодноразово наголошував на ризиках та небезпеках, пов’язаних із таким курсом дій, і час від часу радив громадянам Індії бути обережними під час пошуку можливостей працевлаштування за кордоном і не піддаватися на пропозиції роботи від неперевірених осіб.

"Уряд знову заявляє, що це небезпечний шлях, і рішуче не заохочує його до цього. Рекомендується, щоб люди враховували серйозність таких дій та розуміли смертельну небезпеку, якій вони себе наражають", - зазначили у МЗС Індії.

У відомстві додали, що продовжують співпрацювати з російською владою, щоб забезпечити безпеку та якнайшвидше звільнення всіх індійців, які служать у російських збройних силах.

За словами чиновників, тривожна тенденція продовжується, оскільки багато хто в Індії потрапляє на те, що вони вважають "привабливими" пропозиціями роботи, але їх вводять в оману агенти з вербування.

Під час свого візиту до Москви в липні 2024 року прем'єр-міністр Нарендра Моді порушив питання індійських новобранців, які підписали контракти на вступ до армії Росії, але хотіли повернутися до Індії, і російський диктатор Володимир Путін запевнив його у допомозі.

Однак, за словами офіційних осіб, хоча десяткам новобранців допомогли повернутися після спеціального дозволу Москви, ще більше людей вступають до лав новобранців, сподіваючись заробити гроші та, можливо, емігрувати.