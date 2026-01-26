У Путіна зробили заяву про новий раунд переговорів у Абу-Дабі

"Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає", - зазначив Пєсков.

При цьому він зазначив, що нібито очікувати на високу результативність таких переговорів не варто.

"Було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", - додав прес-секретар Пєсков.

За його словами, на цих переговорах "навряд чи можлива дружелюбність". При цьому він також зазначив, що Кремль не буде публічно обговорювати окремі положення порядку денного переговорного процесу щодо України.