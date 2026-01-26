У Путина сделали заявление о новом раунде переговоров в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби

В Абу-Даби на минувшей неделе прошел первый раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России, целью которых была наработка механизмов мирного урегулирования. Украинская сторона заявила о продуктивном характере диалога, однако компромисса по территориальному вопросу стороны так и не достигли.

По информации источника РБК-Украина, первая встреча носила ознакомительный характер. В субботу переговоры продолжились уже с участием расширенных делегаций, после чего стороны приняли решение работать в двух отдельных группах - политической и военной.

По словам собеседника, существенный прогресс был достигнут именно в обсуждении военных вопросов, тогда как договоренностей по территориям пока нет.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф также одобрительно отозвался о ходе переговоров в Абу-Даби и подтвердил готовность сторон продолжать консультации. Следующий этап трехсторонних переговоров, по предварительным данным, запланирован на 1 февраля.