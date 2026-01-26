У Путіна зробили заяву про новий раунд переговорів у Абу-Дабі
Новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями повинен відбутись вже наступного тижня в Абу-Дабі.
Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
"Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає", - зазначив Пєсков.
При цьому він зазначив, що нібито очікувати на високу результативність таких переговорів не варто.
"Було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", - додав прес-секретар Пєсков.
За його словами, на цих переговорах "навряд чи можлива дружелюбність". При цьому він також зазначив, що Кремль не буде публічно обговорювати окремі положення порядку денного переговорного процесу щодо України.
Переговори в Абу-Дабі
В Абу-Дабі на минулому тижні пройшов перший раунд тристоронніх перемовин за участю США, України та Росії, метою яких було напрацювання механізмів мирного врегулювання. Українська сторона заявила про продуктивний характер діалогу, однак компромісу щодо територіального питання сторони так і не досягли.
За інформацією джерела РБК-Україна, перша зустріч мала ознайомчий характер. У суботу переговори продовжилися вже за участі розширених делегацій, після чого сторони ухвалили рішення працювати у двох окремих групах – політичній та військовій.
За словами співрозмовника, суттєвий прогрес було досягнуто саме в обговоренні військових питань, тоді як домовленостей щодо територій поки що немає.
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф також схвально відгукнувся про хід перемовин в Абу-Дабі та підтвердив готовність сторін продовжувати консультації. Наступний етап тристоронніх переговорів, за попередніми даними, запланований на 1 лютого.