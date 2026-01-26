У Путина сделали заявление о новом раунде переговоров в Абу-Даби
Новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями должен состояться уже на следующей неделе в Абу-Даби.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".
"Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующей неделе, точной даты пока нет", - отметил Песков.
При этом он отметил, что якобы ожидать высокой результативности таких переговоров не стоит.
"Было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди очень серьезная работа", - добавил пресс-секретарь Песков.
По его словам, на этих переговорах "вряд ли возможно дружелюбие". При этом он также отметил, что Кремль не будет публично обсуждать отдельные положения повестки дня переговорного процесса по Украине.
Переговоры в Абу-Даби
В Абу-Даби на минувшей неделе прошел первый раунд трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России, целью которых была наработка механизмов мирного урегулирования. Украинская сторона заявила о продуктивном характере диалога, однако компромисса по территориальному вопросу стороны так и не достигли.
По информации источника РБК-Украина, первая встреча носила ознакомительный характер. В субботу переговоры продолжились уже с участием расширенных делегаций, после чего стороны приняли решение работать в двух отдельных группах - политической и военной.
По словам собеседника, существенный прогресс был достигнут именно в обсуждении военных вопросов, тогда как договоренностей по территориям пока нет.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф также одобрительно отозвался о ходе переговоров в Абу-Даби и подтвердил готовность сторон продолжать консультации. Следующий этап трехсторонних переговоров, по предварительным данным, запланирован на 1 февраля.