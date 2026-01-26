Новый раунд переговоров между украинской и российской делегациями должен состояться уже на следующей неделе в Абу-Даби.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Коммерсантъ".

"Продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующей неделе, точной даты пока нет", - отметил Песков. При этом он отметил, что якобы ожидать высокой результативности таких переговоров не стоит. "Было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди очень серьезная работа", - добавил пресс-секретарь Песков. По его словам, на этих переговорах "вряд ли возможно дружелюбие". При этом он также отметил, что Кремль не будет публично обсуждать отдельные положения повестки дня переговорного процесса по Украине.