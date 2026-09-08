У Путіна зробили заяву про "готовність" до миру з Україною

"Про динаміку на фронті відомо всім експертам - ми просуваємося вперед. Але щохвилини ми готові прийти до миру. Це залежить від Києва. Така реальність", - нафантазував речник Кремля.

Пєсков також повідомив, що країна-агресорка розраховує на відновлення тристоронніх переговорів зі США та Україною щодо завершення війни.

За його словами, ведеться серйозна робота - американські переговорники витрачають багато часу і сил під час візитів до Москви і Києва.

"Ми сподіваємося, що в цьому плані намітяться певні зрушення. Ми розраховуємо на відновлення переговорів у тристоронньому форматі - за участю Росії, України та США", - заявив прессекретар диктатора.

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори з російським диктатором.

Зустріч у Кремлі тривала близько трьох годин. Путін на початку розмови заявив, що ситуація в Україні є "складною".