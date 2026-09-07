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У Кремлі зробили нову заяву про перемовини після візитів Кушнера й Віткоффа

14:17 07.09.2026 Пн
2 хв
Що сказали в Кремлі після візитів посланців Трампа?
aimg Олена Чупровська
У Кремлі зробили нову заяву про перемовини після візитів Кушнера й Віткоффа Фото: американські посланці Джаред Кушнер та Стів Віткофф у Києві (РБК-Україна)
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У Кремлі виступили з новою заявою щодо мирних переговорів після візиту американських посланців спочатку до Москви, а потім до Києва.

Про це повідомляж РБК-Україна з посиланням на заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, які цитують росЗМІ.

Пєсков заявив, що Росія не виключає відновлення тристоронніх переговорів щодо України. За його словами, Москва нібито високо цінує миротворчі зусилля американської сторони.

Речник Кремля додав, що глава Кремля Володимир Путін особисто дякував президенту США Дональду Трампу за прагнення до миру.

Пєсков не розповів, чим пропозиції емісарів США під час зустрічі з Путіним відрізнялися від так званої "формули Анкоріджа".

Також у Кремлі кажуть, що поки не мають інформації про результати контактів американських переговорників з керівництвом України.

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори з Путіним.

Зустріч у Кремлі тривала близько трьох годин. Диктатор РФ на початку розмови заявив, що ситуація в Україні є "складною".

Наступного дня, 6 вересня, американська делегація вперше приїхала до Києва, де провела кілька раундів перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом до розмови долучилися представники Британії, Франції та Німеччини.

Сторони обговорили гарантії безпеки і територіальне питання.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками зустрічі президент Зеленський заявив, що американські посланці приїхали недарма.

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