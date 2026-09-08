У Путина сделали заявление о "готовности" к миру с Украиной

Россия якобы готова к мирному урегулированию войны в Украине, однако дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Киева.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"О динамике на фронте известно всем экспертам - мы продвигаемся вперед. Но ежеминутно мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева. Такая реальность", - нафантазировал представитель Кремля.
Песков также сообщил, что страна-агрессор рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной по завершению войны.
По его словам, ведется серьезная работа - американские переговорщики тратят много времени и сил во время визитов в Москву и Киев.
"Мы надеемся, что в этом плане наметятся определенные сдвиги. Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате - с участием России, Украины и США", - заявил пресс-секретарь диктатора.
Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с российским диктатором.
Встреча в Кремле продолжалась около трех часов. Путин в начале разговора заявил, что ситуация в Украине "сложная".
Отметим, вчера Песков заявил, что страна-агрессор якобы "высоко ценит" миротворческие усилия американской стороны.
По словам спикера Кремля, российский диктатор лично благодарил президента США Дональда Трампа за стремление к миру.